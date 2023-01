Soledar | i militari ucraini confermano la caduta della città nelle mani russe

Affarinternazionali

Arriva anche daucraini al fronte la conferma del ritiro dei reparti di Kiev dalla cittadina di, al centro di furiosi combattimenti in questo inizio d'anno. Lo riporta l'inviato ...Come aveva già detto annunciando la caduta di, la conquista è stata fatta solo da unità ... scrive il New York Times , ora sono favorevoli all'attacco delle basirusse in Crimea , ... La battaglia di Soledar ha aperto il fronte 'interno' del gruppo Wagner Arriva anche da militari ucraini al fronte la conferma del ritiro dei reparti di Kiev dalla cittadina di Soledar, al centro di furiosi combattimenti in questo inizio d'anno.L’Occidente pensa a come rendere più efficace il sostegno a Kiev, Mosca vuole rivedere l’Armata per accrescerne le capacità. Grandi manovre con implicazioni di medio e lungo termine.