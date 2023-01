Smette di lavorare per minacce ex | arrestato l' uomo

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Ha smesso di andare ae di accompagnare il figlio all'asilo per paura di incontrare l'ex, protagonista di molestie continue,ed anche di un'aggressione ai suoi danni oltre che dell'...

Tiscali Notizie

Ha smesso di andare ae di accompagnare il figlio all'asilo per paura di incontrare l'ex, protagonista di molestie continue, minacce ed anche di un'aggressione ai suoi danni oltre che dell'incendio della porta ...Andy Murray A 35 anni e dopo tanti interventi chirurgici e problemi fisici Andy Murray non ladi stupire. Il tennista britannico annulla un match point e batte dopo oltre quattro ore di ...Ha smesso di andare a lavorare e di accompagnare il figlio all'asilo per paura di incontrare l'ex, protagonista di molestie continue, minacce ed anche di un'aggressione ai suoi danni oltre che dell'in ...