Slopestyle | Coppa del Mondo 2023 | Svancer vince le qualificazioni a Laax Nessun azzurro passa il taglio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si sono appena concluse lein quel di, località della Svizzera che sta ospitando questa settimana la seconda tappa delladeldi sci freestyle-specialità, circuito tornato esattamente a due mesi di distanza dall’appuntamento inaugurale, quello di Stubai (Austria). A piazzarsi in testa alla classifica è stato Matej, unico del lotto ad aver confezionato un punteggio al di sopra degli ottanta punti, nello specifico 80.80, ottenuto grazie a una prima run premiata con 50.40 (sections) e 30.40 (overall); grazie alla prestazione d’alto profilo l’austriaco è riuscito a beffare il gigante norvegese Birk Ruud, secondo con 79.41, risultato strappato nella seconda run dopo una prima uscita viziata da qualche sbavatura e valutata soltanto ...

