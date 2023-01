Sky Sport | “La Roma apre alla cessione di Zaniolo Premier e Bundesliga interessate”

Pianetagenoa1893.net

Continua a essere molto attiva sul mercato la Fiorentina, sia per quanto riguarda le richieste per i suoi 'gioielli' che per il mercato in entrata. I viola insistono per portare a Firenze Josip ...Se è vero che tutte le strade portano a Roma, quelle di Zaniolo sembrano procedere al contrario. Poi, magari, il trequartista giallorosso non le imboccherà, oppure non ci sarà nessuno che lo ... Sky Sport: contatti tra Genoa e Torino per Demba Seck - PianetaGenoa1893 L'Inter ha alzato la settima Supercoppa Italiana della propria storia, travolgendo il Milan 3-0 con una prestazione netta e i sigilli di Dimarco, Dzeko e Lautaro Martinez. Nel pos ...Dopo la rete contro il Genoa, che ha deciso la gara contro il Genoa, ha incuriosito l'esultanza ...