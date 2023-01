Sinner-Fucsovics | Australian Open 2023 | orario | programma | tv | streaming

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’unico italiano arrivato al terzo turno del tabellone principale di singolare maschile deglidi tennis, in corso sul cemento oceanico di Melbourne, è Jannik, testa di serie numero 15, che domani, venerdì 20 gennaio, all’1.00 ora italiana, affronterà il magiaro Martonsulla Margaret Court Arena. Dopo la vittoria ottenuta ieri ai danni dell’argentino Tomas Martin Etcheverry per 6-3 6-2 6-2 in un’ora e 46 minuti di gioco nel secondo turno l’azzurro è rimasto virtualmente al 16° posto nel ranking, pur risalendo a quota 2105, a dispetto della classifica ufficiale rilasciata proprio lunedì 16 gennaio, che lo vede in 16ma posizione con 2375 punti. Domani il match metterà in palio altri 90 punti: in caso di vittoria l’azzurro riuscirebbe ad issarsi a quota 2195, rimanendo ...

OA Sport

Ci sono alcune informazioni importanti da registrare in vista del match, soprattutto per quanto riguarda l'orario del match e come guardare gli Australian Open , ...Ora occhi puntati su Jannickimpegnato contro l'ungherese Martonal terzo turno. 'Lo scorso anno è uscito male da questo torneo - spiega Bertolucci - è quest'anno speriamo che vada ... Australian Open 2023, Jannik Sinner ritrova lo spauracchio Fucsovics. Precedenti sfavorevoli, brutto ricordo anche a Melbourne CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno degli Australian Open 2023 tra Jannik Sinner e l’ungherese Marton Fucsovics. Quarto ...Order of Play for Day Five at the Australian Open with Cameron Norrie, Daniil Medvedev and Iga Swiatek in action.