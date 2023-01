Sinner all' una | in campo anche Tsitsipas | Medvedev e Swiatek | il programma del Giorno 5

Ubitennis

SUL CENTRALE Il vincente della sfida tra Jannik e Fucsovics troverà uno tra Tsitsipas e Griekspoor agli ottavi di finale:'orizzonte c'è il possibile match trae il greco, come l'anno ......il match tra lo scozzese e l'australiano è Jannik, intento a riposare in vista del suo terzo turno contro Marton Fucsovics . L'allievo di Simone Vagnozzi e Darren Cahill scenderà in campo'... Australian Open, il programma di venerdì 20: Sinner all’una del mattino. In campo anche Tsitsipas e Swiatek Jannik cerca di battere l'ungherese in uno Slam, fuochi d'artificio tra il russo e Seb. Ma anche Keys-Azarenka non scherza ...Quando saranno passate solamente sette ore dalla conclusione del match tra Murray e Kokkinakis, a Melbourne Park sarà già ora di scendere nuovamente in campo.