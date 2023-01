Simone Buzzi in tv dopo la malattia Su Instagram la sua lotta contro il cancro

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ha emozionato tutti a È sempre mezzogiorno nella puntata del 18 gennaio quando si è presentato da Antonella Clericiessere guarito dal. Sul suo profiloha voluto ripercorrere il calvario dellaed esprimere la sua gioia per l’ultima chemioterapia. La commozione è tanta.torna da Antonella ClericiilAntonella Clerici accoglie a braccia aperte nello studio di È sempre mezzogiorno lo chef, tornato in televisioneuna graveche ha lasciato i segni nel suo corpo ma non nel suo animo. Se i capelli non ci sono più, sono rimasti, anzi forse sono aumentati, la forza e ...

Virgilio Notizie

torna in tv dopo la malattia: Antonella Clerici e lo studio lo accolgono in lacrime Call my agent, da domani su Sky la serie Modellata sull'originale francese, su cui ricalca alcuni ...Momenti di grande commozione durante la trasmissione "È sempre mezzogiorno" per il ritorno dello chef. Il cuoco ha fatto una sorpresa al pubblico e soprattutto ad Antonella Clerici, conduttrice del programma, che lo ha accolto con grande gioia., infatti, ha lottato contro un ... Chef Simone Buzzi torna in tv dopo la malattia, la commozione di Antonella Clerici e del pubblico Buzzi cuoco malattia. Ieri c’è stato un momento di grande commozione durante la trasmissione “È sempre mezzogiorno” per il ritorno dello chef Simone Buzzi. Il cuoco infatti ha fatto una gradita ...C’è stata un’atmosfera di grande gioia durante la messa in onda di “È sempre mezzogiorno” grazie al ritorno dello chef Simone Buzzi. Il cuoco ha voluto fare una grande sorpresa al suo adorato pubblico ...