Siderurgico di Taranto | i lavoratori per il controllo pubblico Concetto ribadito al ministro

(Di giovedì 19 gennaio 2023) I rappresentati sindacali, nel vertice con il, hannohe dal loro punto di vista la gestione deve passare sotto il. Sarà fatta una valutazione nei prossimi giorni per suggerire le variazioni da apportate al decreto riguardante Acciaierie d’Italia, finalizzato ciò a far raggiungere alla partecipazione pubblica la quota del 60 per cento. L'articolodi: iper il al proviene da Noi Notizie..

- Testo del documento consegnato al ministro da Salvatore Toma, presidente di Confindustria: Lo stabilimentodiè di interesse strategico nazionale in quanto investe non ..."Dai dati di Arpa Puglia emerge che i livelli registrati dalle centraline disono sempre inferiori al valore limite annuale pari a 5 microgrammi/m3 (microgrammi per ...stabilimento". ... Siderurgico di Taranto: il ministro presiede il vertice. Tavolo ... I rappresentati sindacali, nel vertice con il ministro, hanno ribadito he dal loro punto di vista la gestione deve passare sotto il controllo pubblico.Nel primo pomeriggio, al ministero delle Imprese, il vertice. Fuori, circa settecento lavoratori arrivati da Taranto. Tweet del ministero delle Imprese: Alla presenza del ministro Adolfo Urso e del so ...