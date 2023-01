Si dimette Jacinda Ardern | premier della Nuova Zelanda | sono esausta

TGCOM

Nella sua prima apparizione pubblica da quando il Parlamento ha ripreso dopo la pausa estiva un mese fa,Ardern ha spiegato che aveva sperato di sfruttare la pausa per trovare l'energia per ...'Ho dato tutta me stessa per essere primo ministro, ma mi è anche costato molto. Sono umana'. Convocate nuove elezioni per il 14 ... Nuova Zelanda, si dimette la premier Jacinda Ardern: "Non ho più le energie per andare avanti" La premier neozelandese, Jacinda Ardern, ha annunciato le sue dimissioni. "Non ho più energia per continuare a governare dopo cinque anni e mezzo di mandato e a nove mesi dalle elezioni legislative", ...Jacinda Ardern ha annunciato oggi le sue dimissioni da primo ... il capo-partito laburista Andrew Little si dimette a causa dei sondaggi che lo vedevano in drastico calo rispetto alle percentuali ...