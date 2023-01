Shakira | ora risponde la suocera dopo il pupazzo della strega

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La cantante colombiana, nel suo ultimo chiacchieratissimo brano in cui si scaglia contro l’ex compagno, ha tirato in ballo pure la madre di Piqué, Montserrat Bernabeu. Che -l’episodio del fantoccio esposto verso casa sua - ha messo un ironico like sui social, poi rimosso: errore o provocazione?

Corriere dello Sport

Il calciatore spagnolo si è ritirato dal calcio giocato a novembre 2022 macome non mai è al ... E l' affaire della canzone diche lo attacca per averla tradita non lo ha affossato, anzi: ...... a render il tutto ancor più affascinante, risulta l unica ad averlo fatto o almeno fino ad. ..."Non potevamo permetterci" la villa a Montecito da 15 milioni di dollari di Viola Francini, "... Shakira fattura! Quanti soldi ha guadagnato (fino ad ora) con la canzone contro Piqué Il calciatore spagnolo si è ritirato dal calcio giocato a novembre 2022 ma ora come non mai è al centro dell’attenzione ... E l’affaire della canzone di Shakira che lo attacca per averla tradita non ...L'ultima canzone di Shakira contro l'ex Piqué è solo uno dei tanti esempi di revenge song, il fenomeno musicale che vede i testi delle artiste riempirsi di frecciate e provocazioni contro gli ex ...