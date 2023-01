Servizio civile | il bando della Caritas

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiNuove opportunità di formazione e lavoro per i giovani del nostro territorio, nell’ambito delle attività di volontariato dell’Arcidiocesi di Salerno-Campagna-Acerno, grazie ai nuovi bandi delUniversale. Per iniziare, ladi Salerno, per il progetto “Disagio Adulto”, offre 3 posti di collaborazione, di cui uno riservato a giovani con ISEE inferiore a 15mila euro. Ilscade il 10 febbraio 2023, alle ore 14, termine ultimo entro il quale gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma “Domande on Line (DOL)” raggiungibile tramite pc, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline..it Per ulteriori informazioni o supporto nella ...

PisaToday

"La tradizione " ha spiegato " è la base sulla quale si muove la coscienza della comunità religiosa e, appunto,. Sant'Agata vive nel cuore dei suoi fedeli qui ed adesso, non si tratta di ...L'aeroporto internazionale di Tripoli è fuoridal 2014, quando le milizie nella regione ...alcuni gruppi di opposizione per garantire una transizione ordinata verso un governo a guida. ... Servizio civile: 7 posti per animazione con gli anziani e promozione culturale per ragazzi Si tratta di cinque moduli, usati per servizi igienici, ambulatorio medico ... sono previsti altri sbarchi imminenti - spiega l'assessore regionale alla Protezione civile Stefano Aguzzi -, così ...PINETO – Anche nel 2023 nel Comune di Pineto sarà possibile effettuare il Servizio Civile Universale. I posti disponibili sono 9, tre dei quali riservati a giovani con minori opportunità. Come si ...