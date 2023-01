Serie D | il 18 gennaio Crema-Bra in Coppa Italia e tre recuperi di campionato

La Gazzetta dello Sport

Motivo: la licenza è stata sospesa su ordinanza del sindaco, Gianluca Lorenzi, dopo unadi ... L'atto è stato disposto in base a una nota della Prefettura di Belluno del 17, che a sua ...... attualmente in onda, che si concluderà il 26con quello che sarà a tutti gli effetti il finale di. Sviluppato da Joshua Safran sulla base dei romanzi di Cecily von Ziegesar e della ... Juve, la situazione di Rabiot. Scambio di portieri tra Fiorentina e Napoli che terminerà il prossimo 31 gennaio. Di seguito TuttoMercatoWeb.com propone il quadro completo e in costante aggiornamento di tutte le ufficialità riguardanti la Serie C. 19:02 - Avellino, il ...ROMA. Tra sabato e martedì riparte il massimo campionato di calcio professionistico italiano, ecco tutte le info sulle gare della ...