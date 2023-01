Serie A | obiettivo Cragno per i pali | titolare altrove | via dal Monza già a gennaio?

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La situazione Alessioè certamente diventata un caso. Infatti l’estremo difensore dopo aver trascorso 5 anni al Cagliari dove è letteralmente esploso, è passato alla neopromossadove non ha trovato ancora minuti di gioco. Il portiere toscano era stato preso da Galliani – con formula di prestito ed obbligo di riscatto in caso di salvezza – per ricoprire il ruolo di. Stroppa prima e Palladino poi hanno sempre però optato per Michele Di Gregorio. Adesso infatti, stando a quanto riportato da TuttoSport, Alessiopotrebbe lasciare già ail club brianzolo. Su di lui è piombato un club diA. FOTO: Getty – AlessioCagliariIdeaper la porta: Il Torino ha puntato su di lui Il Torino Di Ivan Juric ...

Liguriasport

... che secondo lui era l'principale dell'attacco. L'incidente ha provocato l'espulsione di diplomatici iraniani dal Paese e unadi sanzioni contro i presunti responsabili dell'attacco a ...Solo nel 2022, infatti, il 61% di tutti i cyberattacchi hanno avuto comele piccole - ... Dal momento che le PMI continuano ad adottare unadi nuove tecnologie nei loro percorsi di ... Serie A1, obiettivo salvezza per il CUS Genova Rugby - Liguriasport Il Benevento sta per riprendersi Brignola dal Cosenza e sta per cederlo al Catanzaro capolista del girone C della Serie C. Pronto un triennale per il ...Trovare belle serie tv da guardare può essere alquanto difficile, per questo te ne consiglio 5 e tutte di fantascienza o fantasy ...