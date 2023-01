Serie A | giornata 19 | 5 centrocampisti da non schierare al fantacalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Con la 19asi chiude il giro di boa dellaA e torniamo per consigliare i 5da nonal. Un turno che si aprirà sabato 21 gennaio alle 15:00 con lo scontro salvezza Verona-Lecce. Chiusura con il big match Lazio-Milan, in programma martedì 24 gennaio alle ore 20:45. Nel mezzo, il Napoli capolista affronterà la Salernitana nel derby campano, mentre l’Inter ospiterà l’Empoli a San Siro. Seguono i consigli sui 5da nonal. Ismael Bennacer: l’algerino deve raccogliere i cocci della Supercoppa persa contro i rivali dell’Inter. Il Milan non avrà un turno agevole e il mediano potrebbe andare in difficoltà contro un avversario che ha rialzato la testa, alla ricerca di punti ...

Sky Sport

Victor Osimhen mette la scaramanzia da parte: del resto, a +9 sul Milan a unadalla fine ... L'eliminazione in Coppa Italia contro la Cremonese dimostra però che "inA nessuna squadra ......abitacoli disponibili non sono molti e i costruttori sembrano essersi concentrati su altre... le prime due sono in programma già nelladi oggi per un totale di 40 chilometri. Si parte ... Serie A, il calendario del prossimo turno: la 19^ giornata Sarà Daniele Chiffi a dirigere Salernitana Napoli, derby campano in programma sabato alle 18 e valido per la 19esima giornata di Serie A. Chiffi arbitra ...Osimhen, oggi, ha rilasciato una serie di dichiarazioni che fanno sognare la tifoseria. Lo scudetto non è l'unico obiettivo del Napoli.