Serie A | giornata 19 | 3 portieri da schierare al fantacalcio

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Con gli ottavi di Coppa Italia ancora in corsa, si passa già ai consigliati della19. Si chiude definitivamente il girone d’andata che vede il Napoli ampiamente in testa, con un drastico calo del Milan. Tra le gare più importanti c’è sicuramente quella tra Juventus-Atalanta e proprio Lazio-Milan, che verrà giocata Martedì 24 Gennaio. Partita fondamentale per la Cremonese, che affronterà il Bologna. Il Sassuolo, invece, contro il Monza proverà a rialzarsi. Per Inter, Napoli e Roma sfide – sulla carta – più agevoli, contro Empoli, Salernitana e Spezia. Di seguito i 3daalper la19 diA, tenendo conto delle tante gare.A,19: ida...

Sky Sport

Non solo, a fineerano già 15mila quelli venduti . José è l'allenatore che ha portato alla ... Intanto, Tiago Pinto si trova a Milano dove sta partecipando a unadi incontri per chiudere ...Vince bene ed occupa la testa della classifica con 12 punti, in coabitazione con altre due società, la Germaine Lecocq Amaro Monte Polizo Marsala che nella primadel girone di ritorno ha battuto, alla palestra Consentino di Marsala, la Asd Pongistica Messina B per 5 - 3. E' stato un match molto intenso ed equilibrato, vissuto con tanto pathos sia ... Serie A: indisponibili, infortunati e squalificati per la 19^ giornata "Con Beli è tutto regolare -­ smentisce così il tecnico 4 volte campione d'Europa Sergio Scariolo dalle colonne della Gazzetta dello sport sulle difficoltà ...L’autorevole portale tedesco Transfermarkt ha pubblicato, sui propri profili social, un confronto tra la classifica di Serie A alla 18esima giornata e la graduatoria basata sui Valori di Mercato dei c ...