Serie A 2022 2023 | arbitri 19esima giornata | Lazio-Milan a Di Bello

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’Aia ha diramato i nominativi di, assistenti, IV Ufficiali, V.A.R e A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la diciannovesimadel Campionato di/23.sarà diretta da Dicon Aureliano al var, mentre l’altro big match Juventus-Atalanta sarà arbitrato da Marinelli. Salweenitana-Napoli va a Chiffi, mentre Spezia-Roma e Inter-Empoli rispettivamente a Sozza e Rapuano. Le designazioni H. VERONA – LECCE Sabato 21/01 h. 15.00 LA PENNA DEI GIUDICI – ROSSI C. IV: FERRIERI CAPUTI VAR: DOVERI AVAR: MANGANIELLO SALERNITANA – NAPOLI Sabato 21/01 h. 18.00 CHIFFI MOKHTAR – PALERMO IV: VOLPI VAR: NASCA AVAR: MASSA FIORENTINA – TORINO Sabato 21/01 h. 20.45 DIONISI VIVENZI – CIPRESSA IV: FELICIANI VAR: MAZZOLENI AVAR: LONGO ...

