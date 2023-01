(Di giovedì 19 gennaio 2023) In, in occasione dell', si è ripetuto oggi il tradizionale rito deline laghi per il recupero della croce. Incuranti del freddo e delle acque gelide, centinaia di ...

Agenzia ANSA

Cerimonie analoghe, precedute da funzioni religiose, si sono svolte oggi in numerose altre città della, della Republika Srpska, l'entità a maggioranza serba della Bosnia - Erzegovina, del ...In varie interviste e conferenze, eglidi non voler criticare nessuna delle altre realtà ... con la Chiesa ortodossa russa all'estero 'Zarubenaja', la più apertamente zarista, fondata in... Serbia: si ripete il bagno nei fiumi per Epifania ortodossa - Europa (ANSAmed) - BELGRADO, 19 GEN - In Serbia, in occasione dell'Epifania ortodossa, si è ripetuto oggi il tradizionale rito del bagno in fiumi e laghi per il recupero della croce. Incuranti del freddo e ...