Sequestrate tre tonnellate di sigarette di contrabbando a Napoli

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti– Oltre tredidi, per un valore stimato di circa 700mila euro, e due contrabbandieri arrestati: è il bilancio di un’operazione messa a segno dalle “fiamme gialle” tra il quartiere Fuorigrotta die la provincia, precisamente a Quarto. Tutto è iniziato con l’individuazione di un furgone sospetto, alla cui guida c’era una persona già nota ai finanzieri. Il pedinamento ha condotto i militari fino all’ingresso in un garage, a Fuorigrotta, adibito, almeno in apparenza, a magazzino per abiti. Il blitz è scattato mentre una persona incensurata e un contrabbandiere (con diversi precedenti penali anche specifici) erano intenti a scaricare 50 casse didal furgone, circa 500 kg di ...