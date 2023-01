Sequestrata la casa della mamma di Andrea Bonafede Matteo Messina Denaro non è in videoconferenza all’udienza per le stragi di Capaci e via D’Amelio

RaiNews

A Caltanissetta si sta svolgento il processo, in cui è imputato come mandante delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Intanto è stataladella madre di Andrea Bonafede, l'alias del boss durante la ...ladella madre di Andrea Bonafede leggi anche Messina Denaro, impiegato: "Non ho truccato io la carta d'identità" Intanto è stata posta sotto sequestro ladi proprietà della ... Messina Denaro rinuncia a presenziare al processo. Sequestrata la casa della madre di Bonafede - Processo stragi, udienza rinviata al 9 marzo - Processo stragi, udienza rinviata al 9 marzo Intanto è stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, l'alias utilizzato dal boss Matteo Messina Denaro durante la sua latitanza. La casa si trova all'angolo tra ...È stata posta sotto sequestro la casa di proprietà della mamma di Andrea Bonafede, il presunto prestanome di Matteo Messina Denaro, indagato per associazione mafiosa e favoreggiamento.