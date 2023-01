Separazione Totti e Blasi | Fabrizio Corona si inserisce nella vicenda | c’entra l’ex marito di Noemi Bocchi

DailyNews 24

Dopo l'annuncio didi Ilary Blasi e Francesco, Corona ha dichiarato : 'Francescoavrà tradito Ilary Blasi in media 500 volte l'anno per 20 anni. Quanto fa Lei fino a quando ...Nell'ultimo periodo si è parlato spesso di Francesconon solo per la sua storica carriera ma anche per i gossip sul suo conto. Dallada Ilary Blasi alla nuova storia d'amore con ... Separazione Totti e Blasi, Fabrizio Corona si inserisce nella vicenda ... Ad oggi, Totti e Ilary non sono più una coppia e Fabrizio ha atteso pazientemente per prendersi la sua rivincita. Quando è scoppiata la bomba della separazione dell’ex capitano della Roma e della ...Secondo i rumor in circolazione dietro alle dichiarazioni fatte dall'ex marito di Noemi Bocchi, Mauro Caucci, potrebbe esserci Fabrizio Corona.