Sensini risponde a Dino Baggio | Prendevo la creatina per gonfiare i muscoli | ma non ho paura

"Io mi sento tranquillo, non sono angosciato" Sono le parole di Nestor Sensini, ex difensore di Udinese, Parma e Lazio in merito alle recenti dichiarazioni di Dino Baggio che hanno scosso il mondo del calcio. L'ex centrocampista aveva parlato delle sostanze assunte durante la sua carriera. Sensini risponde: "Prendevo la creatina per gonfiare i muscoli, ma non ho paura. Le morti di Mihajlovic e Vialli ci toccano da vicino, ma bisognerebbe chiedere agli esperti".