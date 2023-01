Selena Gomez | Io grassa? Me la sono goduta a Natale

Vanity Fair Italia

sul red carpet dei Golden Globe 2023 ELEGANTISSIMAsul red carpet dei Golden Globe 2023 LE IMMAGINI 'Me contro Te - Missione giungla', Luì e Sofì al photocall ATTORE ...Il cast di Only Murders in the Building , l'apprezzata dramedy di Disney+ , si fa sempre più stellare. Da pochissime ore, infatti, la protagonistaha indirettamente annunciato che a partecipare alla terza stagione in arrivo nei prossimi mesi ci sarà anche un'attrice del calibro di Meryl Streep . L'interprete pluripremiata infatti ... Selena Gomez, le foto con il nuovo (presunto) fidanzato Drew Taggart L'ultima canzone di Shakira contro l'ex Piqué è solo uno dei tanti esempi di revenge song, il fenomeno musicale che vede i testi delle artiste riempirsi di frecciate e provocazioni contro gli ex ...Selena Gomez ha spesso avuto a che fare con gli hater. Gli odiatori del web si sono scagliati contro la cantante moltissime volte: per le sue relazioni, per la sua carriera, per le sue scelte e anche.