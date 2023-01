SEAL Team è stato rinnovato | in arrivo la settima stagione

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La prima puntata diè andata in onda nel 2018. Da quel momento in poi, il pubblico non ha potuto fare a meno di affezionarsi agli incredibili personaggi e alle storie raccontate. La serie tv ruota attorno alle avventure delBravo, avente l’obiettivo di portare a termine delicatissime operazioni militare in diverse parti del mondo. Nelle ultime ore, è stata annunciata una notizia che ha generato grande entusiasmo tra i fedeli spettatori: il titolo avrà una. È stata Tanya Giles, dedita alla programmazione di Paramount Streaming, a parlare dell’argomento: Non vediamo l’ora di offrire ai fan delancora di più le commoventi trame e le emozionanti missioni della serie con la prossima...

ComingSoon.it

