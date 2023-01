Se parli ti ammazzo E il padre-orco violenta la figlia minorenne

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Un settantaquattrenne di Siena è stato condannato a nove anni e nove mesi per violenza sessuale e maltrattamenti: avrebbe abusato per anni della, all'epoca dei fatti ancora

Oggi

...che tidi botte'. Gli rispondo che sono lì, ce l'ho a un centimetro dal naso, di fare quello che crede', racconta Mazzei. Che viene minacciato e offeso con frasi omofobe: 'Gègnègnè...L'uomo l'avrebbe addirittura minacciata: "Seti", ma nel frattempo, lungo la via Carlo Alberto, la sua auto ha incrociato quella del padre della vittima che era uscito di casa per ... Uccidersi a un passo dalla libertà VICENZA - Sul portoncino del cascinale, in contrà Gazzo a Zovencedo, rimangono i fori di quattro pallettoni. L'unica certezza è questa: è stato un colpo di fucile da ...Ospite negli studi di Radio Firenzeviola, l'agente Giocondo Martorelli ha parlato dell'attualità viola e di mercato. Ecco le sue parole: "Ikoné sbaglia molto dopo aver fatto una cosa buona non centra ...