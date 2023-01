Se ci si insulta in rete è anche perché non diamo valore a ciò che scriviamo di S Mentana

Leggi su tpi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Di fronte alle vagonate d’odio che periodicamente si versano su qualche malcapitato di turno tra le pagine dei social network, una domanda da porsi è, prima di tutto, se ne valga la pena. Vale davvero la pena usare certi toni, certe parole, muovere certe accuse contro qualcuno solocolpevole di avere un’idea diversa o di aver affermato qualcosa che non condivi, magari riportato in maniera parziale o travisata dalla velocità dell’informazione online? In tanti si sono interrogati su cosa possa portare un utente ad avere reazioni del genere, con qualcuno che haattribuito la cosa all’eccessiva libertà concessa da molti servizi di social network, così come ci si è chiesti quale sia il limite oltre il quale tale libertà vada a ledere quella altrui. Lasciamo però da parte questo discorso. Un diritto, in generale, è qualcosa ...