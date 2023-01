Scritte No vax in Università | denunciati tre presunti autori

L'Eco di Bergamo

Sono stati identificati e denunciati almeno tre dei vandali no-vax che nei mesi scorsi hanno deturpato con scritte a spray diversi edifici pubblici. A dare un volto ai "Guerrieri Vivi", attivissimi su Telegram così come nella provincia di Bergamo, è stata la Questura di Bergamo in collaborazione con i colleghi di Como e di Brescia. I tre sono stati denunciati in quanto sarebbero gli autori delle scritte No Vax con le quali sono stati imbrattati i muri della sede dell'università di via dei Caniana.