Scritte no vax all’Università | ai denunciati trovate maschere | spray e un’arma

Prima Bergamo

Un modus operandi identico a quello utilizzato da altri Noin altre città italiane.rosse, sempre più grandi. "uguale morte", "Useranno la tecnologia per ridurvi in prigionia", "..."L'episodio accaduto ieri alla sede della Cgil di Bari, i cui muri sono stati imbrattati daterroristiche , continua oggi con insulti, intimidazioni e minacce gravi sui profili social privati ... Scritte no vax, identificati tre presunti autori. Spray rosso e armi sotto sequestro Sgominata banda di NoVax che in un anno si è resa protagonista di più di 20 espisodi di vandalismo e imbrattamento ...Quando entravano in azione indossavano tute e parrucche, per non essere riconosciuti se ripresi dalle telecamere di videosorveglianza. Per comunicare tra di loro nessun telefono, che restava a casa, m ...