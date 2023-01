Sciopero dei benzinai è confermato

(Di giovedì 19 gennaio 2023)deiè statodopo il terzo incontro tra le parti in causa. Per ora c’è stato un passo indietro da parte dei sindacati e gestori deisolo sulle ore della protesta. Si è, infatti, passati dalle 60 alle 48 ore. Tuttavia, il dialogo rimane aperto soprattutto se dovesse protendere verso un accordo. Lodeidel 25 e 26 gennaio è stato. “Fino all’ultimo minuto siamo disponibili a trovare una quadra, ma ora non si riesce”, hanno fatto sapere fonti dei gestori, che continuano ad incolpare il governo sulle ultime decisioni. Lodi 48 ore (all’inizio era stato fissato a 60 ore) scatterà alle 19 di martedì 24 e si concluderà alla stessa ora del giovedì 26. La chiusura, spiegano le ...

TGCOM

Si facilità così l'attivitàgestori semplificando le procedure di comunicazione e rendendo più ... Al momento, comunque,confermato . I sindacati Faib, Fegica e Figisc pur dando atto al ...L'incontro che si è tenuto negli uffici del ministero delle Imprese e del Made in Italy non ha prodotto i risultati sperati. Lobenzinai è confermato; i gestori degli impianti di carburanti incroceranno le braccia per quarantott'ore, dalle 19 del 24 gennaio alle 19 del 26 gennaio. Le associazionidistributori ... Confermato sciopero benzinai il 25 e il 26 gennaio ROMA (ITALPRESS) – Le Associazioni dei gestori carburanti confermano lo sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio. L’annuncio arriva da Faib Confesercenti, Fegica e Figisc/Anisa al termine dell’incontr ...Faib, Fegica e Figisc/Anisa hanno quindi confermato lo sciopero proclamato per il 25 e 26 gennaio (Corriere della Sera) Le associazioni dei distributori dei carburanti Faib Confesercenti, Fegica e ...