Sciopero benzinai del 25-26 gennaio | i motivi

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Le organizzazioni dei gestori, Faib, Fegica e Figsc-Anisa, hanno confermato lo sciopero su tutta la rete stradale e autostradale per il 25 e 26 gennaio 2023. La serrata riguarderà anche gli impianti self-service, che tuttavia si limiteranno a garantire i servizi essenziali. La mobilitazione intende protestare contro le norme contenute nel più recente Decreto Trasparenza che imporrebbe ai gestori di esporre il prezzo medio regionale della benzina (per evitare possibili speculazioni sulla materia prima), prevedendo multe per chi non dovesse farlo. Dopo le proteste delle associazioni di categoria, che vedono nel decreto la penalizzazione di un settore che ha sempre basato il proprio lavoro sulla trasparenza, oltre a rischiare di generare solo ulteriore confusione, il Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

L'annuncio durante la conferenza stampa al termine dell'incontro con il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. I benzinai confermano lo sciopero del 25 e 26 gennaio. Ad annunciarlo sono le sigle Faib, Fegica, Figisc - Anisa, in seguito all'incontro con il Minstro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. "Non è emerso alcun elemento per poter revocare lo sciopero che quindi è confermato. Non è con un cartello che si possono risolvere i problemi", ha concluso Massimo Terzi presidente Anisa. Il governo non convince i benzinai, lo sciopero del 25-26 è confermato. "Disponibili a revocarlo fino all'ultimo". La fumata bianca tra Faib, Fegica e Figisc – Anisa e il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso non c'è stata; inevitabile, quindi, la più drastica e paventata delle soluzioni. Il ministro Urso ha annunciato una serie di novità al decreto Trasparenza, dall'abbassamento delle sanzioni al prezzo medio da esporre.