Sciopero benzinai | confermato lo stop per il 25 e 26 gennaio - Economia - quotidiano net

- - > . Le sigle rappresentative deiFaib, Fegica e Figisc/Anisa confermano loproclamato per il 25 e 26 gennaio anche dopo il terzo tavolo convocato al Mimit questa mattina con il ministro delle Imprese e del Made in ......26 gennaio ma si lavora per modificare il decreto sulla trasparenza dei prezzi in Parlamento Dopo l'incontro non risolutivo con il ministro Adolfo Urso i sindacati deiconfermano lo... Sciopero benzinai, ancora fumata nera: "Disponibili a revocarlo fino all'ultimo minuto" «Per favorire la massima trasparenza, è prevista l’istituzione di una App del Ministero gratuita che consentirà di ...L'incontro al Mimit non placa la tensione: "Le risposte non sono soddisfacenti. Passa il.messaggio che siamo speculatori". I distributori resteranno chiusi il 25 e 26 gennaio ma si lavora per modifica ...