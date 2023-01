Sci | Goggia in testa nella seconda prova a Cortina | Sono fiduciosa - Sport - Altri Sport - quotidiano net

Eurosport IT

La bergamasca si candida alla vittoria nella discesa di domani, primo tempo nella seconda prova e ottime sensazioni su neve e: Shiffrin e Gut in ...Lariaprirà il cancelletto in gara dopo l'ennesima brutta caduta della sua carriera una ... è iniziata male con loperso a Lake Louise e proseguita peggio (20° a Beaver Creek , 40° e 42° in ... Sci alpino, Sofia Goggia scalda il motore ed è prima nell'ultima prova di discesa a Cortina Entrambe le località sono tra le culle storiche dello sci alpino: la pista Olympia delle Tofane è quella ... con due atleti che hanno vinto più volte su questi tracciati: Sofia Goggia nel bellunese ha ...La bergamasca si candida alla vittoria nella discesa di domani, primo tempo nella seconda prova e ottime sensazioni su neve e sci: Shiffrin e Gut in agguato ...