Sci alpino | startlist discesa Kitzbuehel 2023 | orario | programma | tv | streaming | pettorali degli italiani

(Di giovedì 19 gennaio 2023) L’attesa è quasi terminata, dopo le giornate dedicate alle prove cronometrate, domani andrà in scena lalibera maschile di Kitzbühel, valida per la Coppa del Mondo di sci2022/23. Una nuova battaglia a velocità folli sulla mitica Streif, la pista austriaca che ha fatto la storia della disciplina. Nonostante una seconda prova cronometrata sottotono, il grande favorito non può che essere il norvegese Aleksander Aamodt Kilde. Già vincitore su queste nevi lo scorso anno, viene dal weekend di Wengen, di cui è stato assoluto dominatore, imponendosi tanto inlibera quanto in superG. I rivali sono tanti ed agguerriti: dal solito Marco Odermatt al vecchio leone Beat Feuz che sogna una vittoria che avrebbe un sapore diverso rispetto a tutte le altre. Il fuoriclasse elvetico ha infatti annunciato che questa sarà la sua ...

OA Sport

E a quel punto inizia il divertimento: loo lo snowboard per chi ha gia esperienza o vuole ... senza costi aggiuntivi, e possibile accedere alle piste sparse oltre 50 comprensori dell'arco: ...A Cortina verranno recuperate il 28 e 29 anche due gare della Coppa del mondo dimaschile non disputate in Val Gardena e Lake Louise. "In questi due weekend di grande sport e alto ... LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia al comando, Shiffrin in agguato! Risultati e classifica La start list, i pettorali di partenza e le italiane in gara della discesa libera femminile di Cortina, valevole per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino ...Il weekend più atteso dell’anno da parte degli appassionati di sci alpino sta per incominciare. Il circuito bianco approda infatti in due località tra le più classiche ed iconiche della Coppa del ...