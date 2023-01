Sci alpino | startlist discesa Cortina 2023 | orari | programma | tv | streaming | pettorali delle italiane

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Completate le due prove cronometrate, è tempo di proiettarsi sulla prima gara del weekend di Coppa del Mondo di scifemminile did’Ampezzo. Sull’OlympiaTofane ilsarà aperto domani dalla primadue discese previste, con tutti i fari puntati su Sofia Goggia. La bergamasca torna dove ha scritto pagine importanti della sua storia sportiva, dalle vittorie all’infortunio dello scorso anno che mise a rischio la sua partecipazione ai Giochi Olimpici di Pechino. Il miglior tempo nella seconda prova certifica il suo status di grande favorita, ma la pista ampezzana concede pochi errori e sarà importante approcciarla ed interpretarla nel modo giusto. Meno brillanti le altre azzurre in prova, ma non per questo da non tenere in considerazione per piazzamenti importanti. In tutto ...

OA Sport

E a quel punto inizia il divertimento: loo lo snowboard per chi ha gia esperienza o vuole ... senza costi aggiuntivi, e possibile accedere alle piste sparse oltre 50 comprensori dell'arco: ...A Cortina verranno recuperate il 28 e 29 anche due gare della Coppa del mondo dimaschile non disputate in Val Gardena e Lake Louise. "In questi due weekend di grande sport e alto ... LIVE Sci alpino, Prova discesa Cortina 2023 in DIRETTA: Sofia Goggia al comando, Shiffrin in agguato! Risultati e classifica VENEZIA (ITALPRESS) - 'Per la nostra Perla delle Dolomiti si apre un weekend molto interessante, un test importante in vista di Milano Cortina ...Sci alpino. Giovedì 19 gennaio a Cortina Sofia ha fatto segnare il miglior tempo nella prova di discesa in vista delle gare di venerdì 20 e sabato 21 (domenica 22 il superG). Mattia è quinto in prova ...