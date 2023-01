Sci alpino | Sofia Goggia | “Due belle prove | sono fiduciosa per questi giorni”

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo il sedicesimo tempo realizzato danella prima prova di discesa a Cortina d’Ampezzo (in vista della tappa di Coppa del Mondo di sci2022-2023 in programma da domani a domenica), quest’oggi l’azzurra ha registrato il miglior tempo nel secondo e ultimo test cronometrato (chiudendo in 1:35.00). Nettamente la migliore in pista nella prova odierna, dimostrando una superiorità in pista che fa ben sperare in vista del weekend casalingo:ha preceduto la statunitense Isabella Wright (seconda con un distacco di 19 centesimi), la norvegese Ragnhild Mowicnkel (più distante, 49 centesimi), con un margine consistente (quantomeno rispetto alle aspettative) dall’americana Mikaela Shiffrin (quarta, in ritardo di 61 centesimi). Sci...