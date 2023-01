Sci alpino | Mondiali Juniores | Roz Aznoh è oro nella discesa maschile Azzurri lontani

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La prima giornata di gare aidi sci2023, interamente dedicata alle prove dilibera, si è conclusa con la vittoria dello sloveno Rokprovasul pendio di St. Anton. Il 20enne segue così nell’albo d’oro l’italiano Giovanni Franzoni, vincitore lo scorso anno in Canada., già medagliato alle ultime Olimpiadi Giovanili, ha dominato la gara, rifilando distacchi importanti a tutti i suoi avversari, compresi quelli che partivano col favore del pronostico. La medaglia d’argento è andata al francese Alban Elezi Cannaferina, sceso col pettorale numero 27 ed in grado di rimanere a mezzo secondo dal vincitore. Terzi gradino del podio e dunque medaglia di bronzo per lo svizzero Livio Hiltbrand, che ha ...

