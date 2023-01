Sci alpino | Kitzbuehel maschile 2023 | calendario | programma | orari e tv

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Dopo l’appuntamento di Wengen, la Coppa del Mondo2022/si sposta sulle nevi austriache di. Protagoniste ancora le discipline veloci, con due discese libere innelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 gennaio, mentre domenica 22 gennaio è previsto uno slalom speciale. Occhi puntati su Mattia Casse, reduce dal terzo posto in discesa a Wengen, così come su Dominik Paris, che in precedenza aveva fatto molto bene a. Di seguito ilcompleto.Venerdì 20 gennaio Ore 11.30: discesa liberaSabato 21 gennaio Ore 11.30: discesa liberaDomenica 22 gennaio Ore 10.30: prima manche slalom ...

Sempre in ambito sportivo, a Courchevel e Meribel, nel cuore delle Alpi Francesi, dal 6 al 19 febbraio vanno in scena i Campionati mondiali di. È prevista entro l'anno, invece, l'...Anne - Sophie Barthet, della squadra francese di, ha messo questa domanda in bocca a un bambino del futuro, in un tweet del 2018 che voleva essere un'allerta sul cambiamento climatico e ...I Mondiali Juniores di sci alpino si sono aperti oggi con la discesa libera femminile che ha dato il via alla settimana di gare sulla pista austriaca di St. Anton. Sul tracciato con partenza abbassata ...Se la prova di ieri aveva visto una Sofia Goggia piuttosto prudente chiudere solo col sedicesimo tempo, nella seconda ed ultima prova cronometrata di discesa a Cortina d’Ampezzo la bergamasca ha messo ...