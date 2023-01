Sci alpino | Dominik Paris | “Spero che la pista aumenti di difficoltà | così la gara sarà più interessante”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si è svolta quest’oggi la seconda e ultima prova in vista della tappa di Coppa del Mondo 2022-2023 di scisulla Streif di Kitzbuehel, in Austria; gli atleti sono scesi incon l’obiettivo di trovare il feeling giusto con lae, stando ai risultati, dovrebbe essere per l’appunto il caso del francese Cyprien Sarrazyn, che ha chiuso in 1:56.89. Il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse, quinto a 30 centesimi dal trans, mentreha optato per una strategia conservativa, senza correre rischi, chiudendo la prova in sedicesima posizione: importante per l’azzurro trovare le giuste sensazioni e le migliori traiettorie in vista della. Sci, Federica Brignone: “Voglio salire sul podio”. Elena Curtoni: “Posso ...

Seconda prova, oggi, a Sankt Anton (Austria) della Discesa libera dei Campionati Mondiali Juniores di sci alpino femminile. La più veloce è stata la valsusina, affiliata alla ...Sfuma per appena 11 centesimi la medaglia di bronzo per Alice Calaba ai Mondiali Juniores di sci alpino, in corso di svolgimento a Sankt Anton, in Austria. La valdostana ha infatti chiuso la discesa libera al quinto posto in 57 97. L'oro iridato è andato alla svizzera Stefanie Gros (57"51), ...