Sci alpino | Dominik Paris | “La Streif è più facile del previsto | c’è tanto grip”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Si è svolta quest’oggi la seconda e ultima prova in vista della tappa di Coppa del Mondo 2022-2023 di scisulladi Kitzbuehel, in Austria; gli atleti sono scesi in pista con l’obiettivo di trovare il feeling giusto con la pista e, stando ai risultati, dovrebbe essere per l’appunto il caso del francese Cyprien Sarrazyn, che ha chiuso in 1:56.89. Il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse, quinto a 30 centesimi dal trans, mentreha optato per una strategia conservativa, senza correre rischi, chiudendo la prova in sedicesima posizione: importante per l’azzurro trovare le giuste sensazioni e le migliori traiettorie in vista della gara. Sci, Federica Brignone: “Voglio salire sul podio”. Elena Curtoni: “Posso spingere di più” Ecco le ...

