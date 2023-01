Sci Alpino | discesa Kitzbuehel 2023 | Sarrazyn in testa nella seconda prova | quinto Casse

(Di giovedì 19 gennaio 2023)ed ultimacronometrata per gli uomini di Coppa del Mondo 2022/di scisulla Streif di, il francese Cyprien, ha fatto registrare il miglior tempo in 1’56?89, precedendo lo svizzero Niels Hinterrman ed il padrone di casa Otmar Striedinger. Ottimo risultato per Mattiache, si piazza alposto a 33 centesimi dal leader ed è il migliore della truppa azzurra. Settima posizione, invece, per Christof Innerhofer; ricomincia a prendere confidenza Dominik Paris, autore di unatranquilla che gli è valsa la sedicesima piazza. Guglielmo Bosca ha chiuso al ventiduesimo posto, più attardato Pietro Zazzi quarantatreesimo ex aequo con l’austriaco Felix Hacker, con ...

OA Sport

