Sci alpino | Cortina d’Ampezzo femminile 2023 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Terminati i due super-G di St. Anton, la Coppa del Mondo2022/si sposta sulla spettacolare Olympia delle Tofane a. Protagoniste ancora le discipline veloci, con due discese libere innelle giornate di venerdì 20 e sabato 21 gennaio e un super-G previsto per domenica 22 gennaio. Grande attesa per Sofia Goggia, caduta nel primo super-G del weekend scorso e assente per il secondo, così come per Federica Brignone, reduce da un primo e un secondo posto sulle nevi austriache. Di seguito ilcompleto.Venerdì 20 gennaio Ore 10.15: discesa liberaSabato 21 gennaio Ore 10: discesa libera ...