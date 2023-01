Scherma | due italiane sul podio del Pierre de Coubertin

(Di giovedì 19 gennaio 2023) A Parigi, dove tra poco più di un anno di svolgeranno le Olimpiadi, si è svolta, nella suggestiva “venue” dello Stadede, la tappa di Coppa del Mondo di fioretto femminile (in genere riservata solo ai fiorettisti) nominata Challenge International de Paris. Il Responsabile d’arma Stefano Cerioni, per l’occasione, ha convocato: Martina Batini, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

La Nuova Venezia

non si incontrano mai. Lei non gli si avvicina, ma preferisce restare sul molo a interpretare ... Lavora come maestra diper la nazionale inglese U20. NN pubblica ora il romanzo Ragazze ...La scelta di trattare il tema degli impianti sportivi e dello sport nasce daesigenze primarie; ... Maurizio Fumo , Vicepresidente Accademia di, Giuseppe Marmo , Presidente SSD KodoKan ... Scherma, per l’Italia altri due ori veneziani nella prova di Coppa del Mondo I giovanissimi del Club Leon Pancaldo si apprestano a difendere i colori biancazzurri nella sfida regionale di domenica 29 gennaio nel Palasport di Chiavari ...Raggiunto l'accordo con il Bari per il trasferimento in prestito del fantasista Marras dal Bari. Enrico Brignola a un passo dal Catanzaro ...