Scardina rinuncia alla rivincita | De Carolis deluso | “Mi ero preparato | ho sacrificato la famiglia”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Danielesale nei mediomassimi e non prenderà parteper il titolo intercontinentale WBO dei pesi supermedi contro Giovanni De, che si aggiudicò per ko tecnico il primo incontro a Milano. Il pugile romano sui suoi profili social non ha nascosto la delusione, senza però citare l’avversario: “Purtroppo il match cancellato è una forte delusione, per tutto il tempo che ho dedicato a questo combattimento. Si parlava di unaentro novembre, a settembre ho iniziato la programmazione. A ottobre è stata annunciata la data di gennaio e ho dovuto fare le mie modifiche. Mi volevo far trovare pronto al 200%, sono stato a Manchester per lo sparring, poi mi è stato comunicato l’ulteriore slittamento al 3 marzo. Hola mia, ...