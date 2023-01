Scanzo | l’attesa è finita | torna la Festa del Moscato

Socialbg

Alle 21.30accensione del grande albero di Natale. ...'inaugurazione è prevista per sabato 3 dicembre e saranno presenti ... ma non solo: nel paese del rinomato Moscato disaranno ben ...... pari Cimiano, che reazione! Russo batte la Virtus ...- Cisanese UNDER 15 ÉLITE Enotria is on fire! Il derby è dei rossoblù'...- Uesse Sarnico UNDER 17 REGIONALE Pozzuolo in sala d': gran ... Curiosità e notizie di oggi giovedì 12 gennaio 2023 a Bergamo