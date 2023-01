Scacchi | ad Astana il match mondiale tra Ian Nepomniachtchi e Ding Liren

(Di giovedì 19 gennaio 2023) La sede delper il Campionato del Mondo diè stata decisa, con un tempo notevolmente dilazionato rispetto agli usi degli ultimi anni. Sarà, capitale del Kazakistan, a ospitare il confronto tra Ian. Il russo sfiderà il cinese in quella che sarà la prima sfida iridata senza Magnus Carlsen, dal momento che il norvegese, numero 1dal 2010, ha rinunciato a difendere quello scettro che ha conquistato per cinque volte. L’annuncio è stato dato dalla FIDE, che aveva prospettato una comunicazione intorno alla giornata di venerdì. Si è così verificato un anticipo rispetto alla proiezione originaria. Solo una settimana fa, lo scorso 12 gennaio, alla luce del fatto che risultasse strano come una sede non fosse ancora stata ...

OA Sport

