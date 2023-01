Sardegna | clamoroso | l' isola coperta dalla neve

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Lasi è svegliata sottozero, con temperature in picchiata,nei paesi collinari e pioggia battente nel cagliaritano. Imbiancate le cime dei monti di Pula (Is Cannoneris) a circa 700 metri sul livello del mare, ma anche sopra le colline di Dolianova, sempre all'interno della città metropolitana di Cagliari, a circa 800 metri di altezza. Altraè prevista nel nuorese, non solo sul Gennargentu ma anche a quote più basse. La Protezione civile regionale ha tenuto una videoconferenza con i sindaci dei sette comuni montani per concordare e pianificare gli interventi.