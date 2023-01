Sant’Agata de’ Goti | crolla un’ala del cimitero | bare nel torrente – VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 gennaio 2023) deldideistamane èta. Sarebbero una novantina i loculi che sono stati spazzati via ed almeno 20sono finite in un dirupo sottostante l'area cimiteriale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta dal crollo. Alla base di questo evento ci sarebbero, probabilmente, le forti piogge degli ultimi giorni. C'è stata, secondo quanto ha dichiarato il sindaco Salvatore Riccio, una vera e proprio erosione della zona cimiteriale che è venuta giù. Si pone ora il problema di come recuperare i resti mortali e come ridare degna sepoltura a tutti. Il Comune si è già attivato per tentare di ripristinare la normalità. "Abbiamo iniziato la ricognizione del danno", ha dichiarato Riccio.