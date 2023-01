Sant' Agata de' Goti | cede un' ala del cimitero | una ventina di bare finiscono nel torrente

(Di giovedì 19 gennaio 2023) Unadie 80 urne sono finite in unin seguito al cedimento di un'ala del. E' accaduto adei, in provincia di Benevento....

TGCOM

Il crollo è avvenuto in provincia di Benevento è potrebbe essere stato causato dalle piogge che si sono abbattute sulla Campania questa mattina e nei giorni scorsi. Almeno un centinaio di feretri e ...Nuovo crollo a Poggioreale, cimitero chiuso: sequestrato l'edificio franato Foto : Frana cimitero di Camogli: bare in mare, cappelle distrutte Sant'Agata de' Goti (Benevento), crolla ala del cimitero per maltempo: bare nel torrente Uno smottamento - probabilmente dovuto alle piogge di questi giorni - ha causato stamattina un crollo al cimitero cittadino di Sant'Agata de'Goti (Benevento).Un’ala del cimitero di Sant’Agata dè Goti è crollata questa mattina in un vallone sottostante, trascinando con sé almeno un centinaio tra bare e urne di defunti. Il crollo è avvenuto questa mattina e, ...