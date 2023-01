Sanremo 2023 | date | cantanti | ospiti e tutto quello che c' è da sapere

(Di giovedì 19 gennaio 2023). È l'Amadeus quater. Per il quarto anno consecutivo il conduttore firma la direzione artistica del Festival, arrivato alla sua 73esima edizione. Un percorso - televisivo ma sopratmusicale - iniziato nel 2020, che ha...

Nel 1985 è stato invitato al Festival diper ricevere il premio " canzone del secolo " proprio per il brano " Questo piccolo grande amore ". In quell'occasione è stato l'unico artista a ...Il cantautore milanese, infatti, sarà uno dei 22 protagonisti delle quattro serate di, edizione nuovamente condotta da Amadeus . Gianluca Grignani: vita privata, età, dove vive, moglie, ... Sanremo 2023, i Cugini di Campagna: "Chi discute riccioli, tacchi e paillettes lo cacciamo dalla band. E pens… Manca sempre meno alla 73esima edizione del Festival di Sanremo, una delle kermesse musicali più in voga dal 1951. Chiara Ferragni, nelle vesti di co-conduttrice della prima e dell’ultima serata, sta ...Cristina D'Avena e Fernando Proce cantano Futura di Lucio Dalla a ... Cristina D'Avena e Fernando Proce cantano Futura di Lucio Dalla a Procediamo.