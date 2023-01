Sanremo 2023 | clamorosa novità sulla co-conduttrice | senza parole

la Repubblica

Ma non è tutto 'Abbiamo in serbo - anticipa Piero Olivieri - una grossa sorpresa in concomitanza con il Festival di. Insieme, dopo il covid, la festa di San Benedetto, alla quale tutti ...Anche quest'anno l'imprenditore e pizzaiolo ennese Davide Di Dio è stato selezionato come Pizzaiolo Ufficiale di #CasaSanremo- "Traguardo possibile grazie alla passione che nutro per la mia professione " commenta Davide - dove metto tutto me stesso per servire una pizza doc ai commensali. Ringrazio gli organizzatori @... Sanremo 2023, i Cugini di Campagna: "Chi discute riccioli, tacchi e paillettes lo cacciamo dalla band. E pens… La RCS Sport non ha annunciato soltanto le wild card per il Giro d’Italia 2023, ma anche quali saranno le squadre che potranno partecipare alle corse WorldTour che si svolgeranno in quel periodo: ...L'appuntamento con il Festival di Sanremo si avvicina sempre di più. E per Chiara Ferragni, dopo le tante prove sul palco dell'Ariston, è giunto il momento di pensare anche ...