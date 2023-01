Sanremo 2023 | Chiara Ferragni | “Vestirò Dior e Schiaparelli”

(Di giovedì 19 gennaio 2023) (Adnkronos) – “Vi confermo che uno dei due designer è Maria Grazia Chiuri per. L’altro brand sarà, con degli abiti disegnati apposta da Daniel Roseberry per. Io ho un rapporto pazzesco con entrambi i brand e i designer e non vedo l’ora di farvi vedere quello che abbiamo creato insieme., arriviamo!”. Lo comunicanelle sue stories di Instagram, rivelando così quali sono gli stilisti che la vestiranno nelle due serate (quella iniziale e quella finale) sanremesi. La blogger aveva lanciato nel corso della giornata un ‘sondaggio’ per far indovinare i fan su quali sarebbero stati i marchi che l’avrebbero accompagnata sul palco dell’Ariston. L'articolo proviene da Italia Sera.

